Ориґами математика у Заводзе за културу войводянских Руснацох

НОВИ САД – Роботня „Забава зоз математику” за старши дзеци (од 4. класи ОШ и старши) отримана вчера, 1. децембра, у Заводзе за културу войводянских Руснацох.

Роботня „Забава зоз математику” виведзена през правенє ориґами предмети и складанє танґрама, а у форми парняцкей едукациї дзе дзеци през бависко лєгчейше и швидше уча вєдно. Наставнїци Наталия Будински и Татяна Бучко Рац були як координаторки и порушоваче медзисобней потримовки медзи школярами.

На роботню ше одволали, окрем школярох зоз Нового Саду, и школяре зоз Руского Керестура и Дюрдьова.

