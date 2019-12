РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохийним уряду парохиї св. оца Миколая ище нєшка мож записац пакецики дзецом з нагоди швета св. Миколая хторе будзе 6. децембра, а дарунки Миколай будзе дзелїц вечар пред тим по Всеночним богослуженю.

Потераз єст написане 220 дарунки, єден кошта 500 динари, а будзе и за дзеци з фамелийох у потреби хтори донираю парохиянє, або парохия. Того року у пакецикох буду и дзецински кнїжки зоз НВУ „Руске слово.ˮ

