И у новосадскей парохиї Миколай будзе делїц пакецики

НОВИ САД – Шицки вирни новосадскей парохиї св. апостолох Петра и Павла, котри жадаю своїм наймладшим уплациц пакецик за Миколая, можу то зробиц наиходзацих дньох.

Приявйованє и уплацованє за пакецик, котри кошта 600 динари, мож окончиц при вироучительки Меланиї Римар и Гелени Бабич.

Святи Миколай дзецом подзелї пакецики на нєдзелю, 22. децембра, после вечаршей Служби Божей, котра почина на 17 годзин.

Поволани и други вирни же би зоз скромним пенєжним дарунком помогли же би ше дзецом до пакецикох купело и руски кнїжки.

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