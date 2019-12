Представа знята за Руску редакцию РТВ

РУСКИ КЕРЕСТУР/НОВИ САД – Члени керестурскей сцени РНТ „Петро Ризнич Дядя” всоботу, 30. новембра, шейсц днї после виведзеней премиєри, у студию РТВ „Дунай”, зняли представу Милоша Николича „Случай нєвиней ґдовици” котру режирал Владимир Надь Ачим, за потреби Рускей редакциї РТВ.

Представа знята зоз обидвома ґлумицами у главней женскей улоги – Ивану Дудаш и Оленку Живкович.

Як виявел одвичательни редаткор Рускей редакци РТВ Славко Орос, знїмки представох буду емитовани у рамикох новорочней програми, односно концом того, або початком идуцого року.

