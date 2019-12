Владимир Ґубаш освоєл стибло на Европским змаганю

ЗОМБОР/ПАНЧЕВО – Млади спортиста зоз Зомбора, член Боксерского клуба „Зомбор” и репрезентативец Сербиї, 30. новембра на Европским змаганю „Златна рукавица Европи” у Панчеву, освоєл стрибло у велтер катеґориї до 69 кґ.

Тот млади спортиста, народзени 1997. року, у Панчеве мал три борби и, гоч му златна медаля з тей нагоди вимкла, мож од нього обчековац ище вельо приємни спортски нєсподзиваня. За тото змаганє тренирал го Стоян Кнежевич.

Покровитель змаганя бул Город Панчево, а за трофей ше змагали дзеведзешат седемцме змагателє зоз двацец єдней держави.

Владимир Ґубаш, гоч жиє и тренира у Зомборе, по походзеню з Коцура.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)