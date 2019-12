На ФАМУСУ награда публики Афичовим

СИВЕЦ – На 35. Фестивалу акустичарскей музики (ФАМУС) у Сивцу, всоботу 30. новембра медзи побиднїками и Дарко и Кристина Афич зоз Руского Керестура хтори достали награду публики. Наступели з авторску Кристинову композицию „Пойдземˮ хтору виведли на руским язику.

Место фахового жирия того року першираз гласали сами учашнїки та перши три места як найлєпши виводзаче достали Весна Милич Жад з Нового Саду, друге Ален Карамаркович зоз Заґребу, а треце Марко Русов зоз Нового Саду. Шицки достали як награди по акустичну ґитару, а награда публики була удерни инструмент кахун.

На тогорочним ФАМУСУ наступели дзешец од дванац приявених авторох, велї цо уж вецей року участвую, алє и нови мена у тей файти музики, з Нового Саду, Вербасу, Кули, з Червинки и Заґребу, а з Дюрдьова и Валентина Салаґ як Strange girl хтора на клавиятурох по руски виведла композицию Златка Русковския „Лєм єден поглядˮ.

У ревиялней часци наступела женска тамбурашка ґрупа „Ла бандаˮ з Нового Саду котра ше у квалитетним наступу представела зоз обробком гитох популарней музики та прешлорочни побиднїк Фамусу Ведран Иворек зоз Заґребу.

ФАМУС отримани у орґанизациї Дому култури у Сивцу, а з потримовку Општини Кула.

