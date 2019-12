Секретарка Драґана Милошевич нащивела и Жабель

ЖАБЕЛЬ – Покраїнска секретарка за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами Драґана Милошевич всоботу, 28. новембра, нащивела Општину Жабель.

Вона зоз чолнїками Општини Жабель нащивела Народну општинску библиотеку „Велько Петрович” у Жаблю и новоотворену и реконструовану биоскопску салу у рамикох будинка Општини Жабель, тиж у Жаблю. Потим на заєднїцкей схадзки у будинку Општини бешедоване о будуцих проєктох у култури на териториї општини чию реализацию Покраїна помогнє.

