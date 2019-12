У Беоґрадзе ше ознова стретли нашо вирни

БЕОҐРАД – Внєдзелю, 1. децембра , после вечаршей Служби Божей, у просторийох церкви Криста Краля у Беоґрадзе, отримане нове стретнуце вирних грекокатолїцкей заєднїци парохиї св. Кирила и Методия, як часц проєкту „Беоґрад – нови глашнїк Руснацох у културним просторе Сербиї и Европи” хтори часточно финансує Завод за културу войводянских Руснацох.

У програми о окреме значних людзох у нашим народзе бешедовал др Яким Стрибер. Насампредз, вон представел нашого познатого спортисту Яшу Бакова, шветово познатого уметнїка поп-арту Енди Варголу, а закончел зоз нашим академиком Владимиром Канюхом.

У другей часци стретнуца домашнї парох о. Владислав Варґа представел праве видруковане Святе Писмо по руски, а представел и Руски християнски календар за 2020. рок. Вон у викладаню спомнул два вельки рочнїц – 25-рочнїцу виходзеня Християнского часопису „Дзвони” и 25-рочнїцу нашого грекокатолїцкого Каритасу.

Домашнї и госци потим предлужели друженє и порадзели ше о новим стретнуцу за Св. Миколая.

