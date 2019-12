У Новим Садзе будзе Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”

НОВИ САД – Наютре, 5. децембра на 19 годзин у РКЦ у Новим Садзе, з виставу фотоґрафийох др Михайла Лїкара „Шлїдом єдного часу”, почина тродньови 17. Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”. На вистави буду бешедовац Милован Уличевич, предсидатель Фотоґрафского клубу „Войводина” Нови Сад, Єлена Перкович, историчарка уметносци и автор. Такой по вистави, на 20 годзин, будзе виведзена театрална представа „Потвори” Звонимира Павловича.

На пияток, 6. децембра на 19 годзин, буду виведзени два театрални представи – „Обсесия” Звонимира Павловича и „Удян, нє гвар ми” Мариї Сеґеди.

На соботу, 7. децембра на 19,30 годзин будзе представа РКУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули „Белава принцеза”, за хтору текст написал Сашо Палєнкаш, а режирал Янко Лендєр.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)