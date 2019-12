Кули средства за унапредзенє локалного економского розвою

НОВИ САД – У Покраїнскей влади 2. новембра подписани Контракт о додзельованю субвенциї Општини Кула за унапредзенє локалного економского розвою и ефикаснєйшого стратеґийного планованя.

Як стої на сайту Општини, Контракт у вредносци 710 тисячи динари подписал помоцнїк предсидателя Општини Кула Страхиня Паравина, а Општина тот пенєж достала на Конкурсу за софинансованє проєктох локалней самоуправи.

Подпредсидатель Покраїнскей влади Дьордє Миличевич вєдно з покраїнским секретаром за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу Оґнєном Бєличом, уручел контракти 14 городом и општином АП Войводини.

