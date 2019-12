Презентовани кредитни линиї Розвойного фонду Войводини

ЖАБЕЛЬ – У будинку Општини Жабель пондзелок, 2. децембра, отримана презентация кредитних линийох Розвойного фонду АП Войводини котри наменєни реґистрованим польопривредним ґаздовством, правним особом и поднїмательом.

Представени инвестицийни кредити у вецей обласцох – туризем, купованє польопривредней жеми и за польопривреду вообще, ИПАРД програми, кредити за купованє системи за наводньованє и нову механїзацию, зоз роком одплацованя седем роки и ґрейс период до двацец штири мешаци.

-Маме широку палету кредитних линийох. Важне надпомнуц же за хасновательох кредитох зоз териториї општини Жабель камата вигоднєйша, вона виноши єден або два одсто на рочним уровню, гварела Єлена Тренкич зоз Сектору за кредити Фонда.

Винїмок кредитни линиї котри субвенционую покраїнски секретарияти, та за туризем и наводньованє кредитни аранжмани безкаматни понеже покраїнски секретарияти у цалосци рефундує у цалє уплацену камату и надополнєнє.

Презентацию орґанизовал Розвойни фонд АП Войводини вєдно зоз Општинску управу Жабель и єй канцеларию за локални економски розвой.

