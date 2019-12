Усни новини нєшка буду отримани у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Треци по шоре Усни новини, котри наша Установа орґанизує як стретнуце зоз читачами, будзе отримане нєшка, 4. децембра, у просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове на 19 годзин.

Свойо плани и потерашнї активносци публики представя редакторе на чолє зоз директором НВУ „Руске слово” др Борисом Варґом.

Усни новини НВУ „Руске слово” концом октобра отримани у Коцуре, прешлого викенду у Руским Керестуре, а у плану же би ше по 2021. рок зоз Уснима новинами обишло векшину местох дзе жию Руснаци.

