Академскей заєднїци представене Святе писмо по руски

НОВИ САД – На Филозофским факултету у Новим Садзе, як ше и швечи такому подвигу нє лєм у прекладательним и литературним, алє и у уметнїцким смислу, академскей явносци представене Святе писмо на руским язику.

Як визначел у уводним викладаню проф. др Дюра Гарди, нїтка котра нас приведла по преклад Библиї прецагує ше од давних часох, ище од початку двацетого сторочя, и зоз собу ноши вельо причини прецо єй обявйованє оправдане и барз значне.

Свойо огляднуце на тот подвиг дал и парох керестурски о. мр Михайло Малацко, бешедуюци о Библиї як о кнїжки котра представя основу цивилизациї, и котра през написани слова преноши Боже слово як поруку. Прето Библия сама по себе достойна же би була преложена.

О драги од самого початку прекладу та по єй обявйованє бешедовали прекладателє котри у петнацрочней роботи витирвало робели консултуюци преклади Святого писма на вецей язикох, а насампредз ориґиналного на старогреческим язику. Професор др Янко и Михал Рамач публики пренєсли прешвеченє же руска заєднїца указала же ма капацитет за таке виданє, цо ю учишлє до єдного спомедзи коло шейсцсто шветових язикох котри маю преложену цалу Библию на свой мацерински язик.

У музичней часци участвовала и асистентка Оддзелєня за русинистику Ана Римар Симунович котра одшпивала композициї „Аве Мария” и „Дзе слунко греє”.

