НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох на пияток, 6. децембра, будзе отворена вистава малюнкох зоз Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” котра ше отримує у Ґосподїнцох.

На вистави годно поопатрац малюнки котри подобово уметнїки намальовали на тей колониї од 2005-2019. рок.

Вистава будзе отворена на 13 годзин, а орґанизує ю Дружтво за руски язик, литературу и културу.

