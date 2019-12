Кадзи далєй?

По новинарским задатку сом прешлого викенду мал нагоду провадзиц Реґионални форум младих лидерох у Новим Садзе, на хторим, попри вецей як 200 младих лидерох зоз жемох Заходного Балкану, односно тих хтори по походзеню зоз наших просторох, о заєднїцких перспективох бешедовали и предсидателє Сербиї, Сиверней Македониї и Словениї, премиєрка и премиєр Сербиї и Сиверней Македониї, городоначалнїкове Любляни, Тирани и Нового Саду, як и даскельо амбасадоре державох Европскей униї.

Гоч теми углавним були унапрямени на будучносц реґиону Заходного Балкану, хтори облапя Албанию, Сиверну Македонию, Сербию з Косовом, Чарну Гору и Босну и Герцеґовину, насампредз у шветлє (нє)преширйованя ЕУ и идейох як зопрец масовну миґрацию младих хтори ше оталь нєзастановлїво одлїваю на Заход, обачлїве було же ше о будуцим членстве державох реґиону у ЕУ бешедовало осторожно, як о мисиї хтора нє будзе анї пошвидко, анї лєгко витворена.

Поправдзе, од наших сиверномакедонских сушедох аж зме чули же ше чувствую знєверени после шицкого цо поробели, рахуюци ту и компромис о мену своєй держави, у надїї же почню прегварки о їх членстве у Униї, алє им зоз Бриселу заш лєм поручене же най и надалєй буду сцерпезлїви. Подобно бешедовали и представителє Албаниї, дзе аж 95 одсто младих сце же би держава вошла до ЕУ, алє и вони на длуготирвацим стенд-баю. Цали реґион, без огляду кельо дахто ма отворени прегваряцки поглавя и кельо роки дава енерґию и ресурси на тот процес, ище вше далєко од Европи. Єдноставно, ЕУ нєшка ма досц свойо бриґи, же би ше попри нїх трапела ище и з нашима. Предсидатель Сиверней Македониї Стево Пендаровски ситуацию аж илустровал з вияву же, кед би нє бул предсидатель, и вон би ше оталь одселєл…

Ту конєчно доходзиме на уровень реалней политики и реалного живота, уровня хтори ше нє дотика лєм младих, алє и шицких нас хтори децениями жиєме у наздаваню же будзе лєпше.

Очиглядне же ше реґион обраца сам ґу себе, же зме ше з насушней потреби почали повязовац медзи собу, омегчовац гранїци и так формовац нову реґионалну кооперацию комплементарну ґу ЕУ. Визия же би ше на Заходним Балканє путовало, робело и тарґовало шлєбодно, же би ше взаємно припознавало дипломи, компетенциї и здобути званя вшелїяк добра и представя модел отримуюцого розвою цалого реґиону. То би за резултат могло мац, як гваря Европянє, стабилнєйши политични амбиєнт, вецей инвестициї и швидши привредни рост.

Медзитим, чи ше шицки тоти добри намири нє роздую уж пред першима виберанками у даєдней з балканских державкох, кед найлєгчейше плювнуц прейґ плота за ище даєднен процент лєбо мандат? Далєй, як оможлївиц же бизме робели и зарабяли достоїнствено шицки, а нє лєм тоти цо маю щесца, лєбо привилеґию робиц у ИТ лєбо явним секторе? Як зопрец праксу же европски инвеститоре домашнього роботнїка плаца три-штири раз менєй як цо европски просек? Як пременїц актуалну реалносц же членска карточка важнєйша од дипломи? На барз вельо таки питаня Реґионални форум ище нє дал одвити. Можебуц и прето на нїм участвовало нємале число младих лидерох хтори оталь, алє жию вонка. Сцу помогнуц, алє ше нє жадаю врациц.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

