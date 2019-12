Истого дня швето св. Миколая и крачунска споведз

РУСКИ КЕРЕСТУР – Швето ариепископа чудотворца Св. Миколая будзе означене у Катедралним храме на пияток, 6. децембра, кед источашнє будзе и крачунска споведз. Нєшка после Служби Божей и Всеночного, коло 18,30 годзин, до храму придзе и святи Миколай обрадовац наймладших.

Богослуженя на саме швето буду на 8 и 10 годзин, и на 15 и 17 годзин, кед ше вирни годни присц и висповедац.

З оглядом же того дня пада и Перши пияток, после раншей Служби паноцове буду ходзиц по валалє споведац хорих и нєрухомих.

Крачунска споведз за дзеци и младих будзе нєдзелю пред Рождеством, 22. децембра, а истого дня ше отрима и Крачунски концерт – „Вочи Крачуну”.

Крачунска споведз ше традицийно отримує на швето Непорочного зачатия Пресвятей Богородици, а з оглядом же того року пада на нєдзелю, 8. децембра, паноцове з других местох би нє могли присц споведац.

