НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитовани скрацени знїмок Рочного концерту Руского културного центру з Нового Саду, а потим и знїмок Мултимедиялней програми младих „Дньовка” хтора отримана у рамикох 26. Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)