У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним штерацец дзевятим числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” пише о стану зоз будинком Националного совиту Руснацох у Матици Сербскей у Новим Садзе, а у рубрики „Нашо места” дати звити зоз схадзкох скупштинох општинох Кула, Вербас и Шид, а ту мож пречитац и напис о найвекшим потераз заґадзеню Велького бачкого каналу.

На „Економиї”, медзи иншим, дати звит зоз Европскей конференциї меншинских медийох на котрей свой панел мала и наша Установа.

О представяню прекладу Святого писма на руски язик на Филозофским факултету у Новим Садзе и напис о значносци фотоґрафиї як историйного жридла понука рубрика „Култура и просвита”.

„Мозаїк” направел розгварку зоз Себастияном Надьом з Керестура, ту зазначени и модерни пратки у Руским доме у Коцуре, а у рубрики „Людзе, роки, живот” представена Гелена Надьова з Руского Керестура и Юлиян Мученски з Коцура. На тик бокох и текст пошвецени медзинародному дню борби процив насилства над женми и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

„Духовни живот” зазначел стретнуце парохиялних каритасох Сримских деканатох у Шидзе а, медзи иншим, пише и о початку крачунского поста по юлиянским календаре.

На бокох спортскей рубрики зазначене интересантне стретнуце витязох у Руским културним центру и резултати ФК „Искра” на концу єшеньскей часци першенства. На остатнїх бокох новинох рубрика „Горуци тепши”.

