Преславени Кирбай у коцурским Каритасу

КОЦУР – У просторийох Парохиялного Каритасу ,,Марийов дом” у Коцуре вчера, 4. децембра, преславени Кирбай. Як гварел його координатор Янко Салонтаї, кед Каритас достал Марийово мено, активисти и волонтере ше догварели же би на швето Воведениє славели Кирбай.

– Нєшка славиме наш перши Кирбай. Зишли зме ше у красним чишлє же бизме ше здогадли Марийового прикладу, праве прето же знаме кельо Мария мала сочуствия ґу своїм ближнїм. Мария вельо нє бешедовала, алє є приклад служеня, благовищеня – гварел координатор коцурского Каритасу Салонтаї.

Вєдно зоз активистами и волонтерами, на Кирбай у Каритасу пришли и парох коцурски о. Владислав Рац, члени Церковного одбору грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици, шестра Михаїла Воротняк котра пришла з Руского Керестура, шестри зоз коцурского Манастира, як и координатор Епархийного Каритасу Елемир Джуджар.

– Сцел бим вас привитац з боку Епархийного Каритасу и пренєсц вам поздрави нашого директора о. Владислава Варґи. Коцурски Каритас препознатлїви по ґаґоркох, по акциї ,,Дунц шпайз”, а тераз и по Кирбаю – гварел Джуджар.

Шестра Михаїла, котра до нєдавна була координаторка Каритасу, винчовала шицким присутним Кирбай, и гварела же то плод роботи и духовна потїха шицким.

– Най задзекуєме Богу же ше таке дацо означує у Каритасу. Барз ми мило же ше преширел круг сотруднїкох, волонтерох, и же є повязани и з Церковним одбором. Винчуєм вам шицким, и стретайце ше и надалєй и шведочце так як Мария. Майце чувства за свой живот, а и за других – поручела шестра.

