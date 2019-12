БИКИЧ – Вчера, 4. децембра, означени 75 роки од ошлєбодзеня валалу у Другей шветовей войни.

Делеґациї Месней заєднїци, борецкей орґанизациї и локалней самоуправи покладли венци на памятнїк погинутим борцом опрез Дома култури и указали им почесц.

Школяре подручней Основней школи „Сримски фронт“ зоз другей и штвартей класи отримали пригодну уметнїцку програму, а парох о. Владимир Еделински Миколка служел панахиду при памятнїку погинутим борцом.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)