Принєшени нови Статут Дому култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор Дому култури Руски Керестур на своєй схадзки вчера вечар принєсол Статут тей Установи, хтори усоглашени зоз вименками Закона о култури. Найвекша вименка ше одноши на условия за место директора.

Нови Статут будзе послати сновательови на усвойованє, односно будзе мушиц буц прилапени на шлїдуюцей схадзки Скупштини општини Кула. Потим ше будзе поступац по Статуту та, понеже терашнї директор Дому култури нє виполнює условиє предвидзене зоз Законом о култури и з новим Статутом, а то же би мал високу фахову приготовку, шлїдзи розписованє конкурсу вибор за нового директора тей Установи.

