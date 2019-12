На нєдзелю у Дюрдьове будзе святочнє откриванє бисти Яши Бакова

ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 8. децембра опрез Рускей школи на главней улїци у Дюрдьове будзе святочне откриванє бисти нашого спортисти и олимпийца Дюрдьовчана Яши Бакова. По отвераню у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” будзе пригодна програма, як и приказованє краткого филма о спомнутим спортистови.

Святочне отверанє постаменту, котри вчера поставени, будзе на 14 годзин. Орґанизаторе и иницияторе тей подїї Културно-уметнїцкео дружтво „Тарас Шевченко” и Спортске здруженє Спортских бавискох „Яша Баков” поволую шицких заинтересованих же би пришли возвелїчац тоту значну подїю за шицких Руснацох.

