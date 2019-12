ЖАБЕЛЬ – Пондзелок, 2. децембра, опрез будинка Општини Жабель предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич святочно уручел ключи нового авта директорки Центру за социялну роботу „Солидарносц” Жабель Наташи Лукич.

Нови авто донация Општини Жабель.

