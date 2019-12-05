КОЦУР – У населєних местох општини Вербас од 2. децембра тирва акция одношеня рошлїнского одпаду, а наютре, 6. децембра, акция будзе запровадзена и у Коцуре.

Як сообщене зоз ЯКП ,,Комуналєц”, зоз порядним одношеньом шмеца, будзе ше одношиц и рошлїнски одпад.

На гражданох апеловане же би найпознєйше по 7 годзин рано винєсли шмеце рошлїнского походзеня котре може буц запаковане до було яких мехох, шкатулох, лєбо повязане до снопчкох. Як наглашене, рошлїнски одпад нє шме буц розтрешени.

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