Отримани ище єдни Усни новини

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове вчера вечар, 4. децембра, отримани треци по шоре Усни новини котри Новинско-видавательна установа „Руске слово” орґанизує як стретнуце зоз своїма читачами.

О дїялносцох, планох и роботи НВУ „Руске слово” гуторели директор др Борис Варґа и главни и одвичательни редактор Иван Сабадош, док о роботи Новинскей аґенциї „Рутенпрес” и сайту бешедовала його редакторка Ясмина Дюранїн и поинформовала присутних о функционованю, иновацийох, планох и статистики о читаносци обявених висткох на социялних мрежох и сайту.

Лекторка-редакторка Блаженка Хома Цветкович визначела хтори то найчастейши язични гришки, а о фотоґрафийох, условийох за їх обявйованє, и о иновацийох од кеди новини маю форму часописа бешедовала редакторка фото-редакциї Вероника Вуячич. Же дзеци найлєпше освидомйовац о своїм походзеню одмалючка и о важносци сотруднїцтва наших учителькох и наставнїцох руского язика зоз Часописом за дзеци „Заградка” гуторела його одвичательна редакторка Мелания Римар.

Тот интересантни и интерактивни вечар, на котрим було красне число Дюрдьовчанох, бул нагода опитац ше о рижних аспектох роботи Установи. Публика була любопитлїва, а представителє НВУ „Руске слово” дзечнє одвитовали на кажде питанє.

