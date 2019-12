БЕОҐРАД – На першей програми Явного сервису Радио телевизиї Сербиї нєшка вечар на 22 годзин будзе емитовани знїмок рускей свадзби Клаудиї Надь и Кристияна Нярадия зоз Руского Керестура, хтора була у октобру того року.

Винчанє Надьовей и Нярадия зняте у сериялу „Свадзба мойого краюˮ хторе пририхтує новинарка Мария Велькович, а циль му презентовац рижнородни свадзебни обичаї з рижних крайох при рижних народох Сербиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)