У Заводзе после Скупштини Дружтва будзе отворена вистава

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох нєшка, 6. децембра, на 11 годзин будзе отримана 2. Скупштина Дружтва за руски язик, литературу и културу, а потим будзе отворена вистава малюнкох зоз Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” котра ше отримує у Ґосподїнцох.

На дньовим шоре Скупштини вибор роботних целох, прилапйованє Финансийного звиту за 2018. рок, програма роботи за 2020. рок и прегляд програмох у рамикох 29. Дньох Миколи М. Кочиша.

У другей часци буду представени нови виданя Дружтва, а потим, на 13 годзин, отворена Подобова вистава „Руски подобово уметнїки на Подобовей колониї ’Стретнуце у Боднарова’ (2005-2019)”.

