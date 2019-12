Вечар др Мафтея Виная у Суботици

СУБОТИЦА – Манифестация „Вечар др Мафтея Виная” у орґанизациї Дружтва Руснацох Суботици, будзе отримана на нєдзелю 8. децембра, на 18 годзин.

У програми участвую члени домашнього Дружтва, Жридлова ґрупа РКУД „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули и Янко Лендєр зоз виривком монодрами „Илия опозиция” Дюри Папгаргая.

Вечар будзе отримани у просторийох Медзиопштинскей орґанизациї глухих и наглухих особох у улїци Жарка Зренянина 19, а домашнї поволали шицких заинтересованих потримац руску заєднїцу у тим городзе.

