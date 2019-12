Вербас будзе богатши за 500 саднїци чарней сосни

ВЕРБАС – И того року Вербас часц акциї ,,Желєни тидзень у АП Войводини” котра 2. децембра почала у Новим Саду. Тота активносц установена на основи Декларациї о защити животного стредку котру усвоєла Скупштина Войводини, на предклад Покраїнскей влади, а будзе тирвац по нєшка, 6. децембер. У єй рамикох, на желєних поверхносцох коло явних установох у цалей покраїни буду посадзение 10 тисячи нови саднїци тополї, брези, чарней сосни, дубу и каталпи.

Акция ожелєньованя и полєшованя поверхносцох коло явних установох у Вербаше почала вчера, 5. децембра, кед посадзени перши саднїци чарней сосни, од предвидзених 500, на поверхносци коло Общого шпиталю Вербас и Ґеронтолоґийного центру.

Акциї ше придружели представнїки локалней самоуправи и тей здравственей установи, та першу саднїцу посадзели предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, совитнїк предсидателя Општини Предраґ Роєвич и помоцнїк директора за правни, кадровски, общи и тенїчни роботи ОШВ Миодраґ Шошкич.

Явни подприємства ,,Сербиялєси” и ,,Войводиналєси” даровали саднїци за тоту акцию. Попри Нового Саду и Вербасу, акциї ожелєньованя буду орґанизовани и у Бачким Петровцу, Зренянину, Мачванскей Митровици и Руми, у установох чий снователь АП Войводина – у социялних и здравствених установох, основних и стреднїх школох и предшколских установох.

