Нєшка означованє 75-рочнїци ошлєбодзеня  Шиду

ШИД – Општина Шид нєшка означи 6. децембер, Дзень општини и 75. рочнїцу ошлєбодзеня Шиду у Другей шветовей войни зоз пригоднима подїями.

На 10 годзин у сали Скупштини општини Шид будзе отримана шветочна схадзка Општинского одбору СУБНОР Шид, потим делеґациї локалней самоуправи и борецкей орґанизациї покладу венци на спомин костурнїцу погинутим борцом на городским теметове и на спомин плочу на будинку Културно-образовного центра.

На 19 годзин у сали Културно-образовного центра будзе отримана шветочна схадзка Скупштини општини Шид и шветочна академия.

Як сообщене зоз локалней самоуправи, тогорочни добитнїк „Децемберскей награди“, найвисшого општинского припознаня, Слободан Цвиткович, писатель и поета зоз Шиду.

Буду додзелєни и два Плакети, а достаню их Випостава подприємства „Интеґрал инженєринґ“ зоз Нишу и Покраїнски секретарият за спорт и младеж.

У шветочней академиї ше представи хор „Хоршидея“, а мини-концерт отрима квартет „Мистик чело“ хтори творя млади челистки.

