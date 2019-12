Закончена и финална часц квизу ,,Брудне чи чисте – нє исте”

ВЕРБАС – У вербаскей Основней школи ,,20. октобер” отримана финална часц змаганя едукативного квизу ,,Брудне чи чисте – нє исте”, котри часц проєкту Нємецкого медзинародного сотруднїцтва ҐИЗ ,,Управянє з одпадом у контексту климатских пременкох”.

Квиз бул наменєни школяром од пиятей по осму класу школох вербаскей општини, а найлєпша и найсхопнєйша екипа на тему збераня одпаду, рециклажи и защити животного стредку була екипа ОШ ,,Братство єдинство” з Вербасу.

Члени тей екипи София Медєдович, Марко Малїк, Серґей Надь и Реля Стефанович буду представяц општину Вербас на єдним з двох полуфиналних квизох за Южнобачки округ. Кед и ту зазнача добри резултат, у маю 2020. року буду участвовац у вельким финалу котре будзе отримане у Сокобанї.

Школяре Основней школи ,,Братство єдинство” з Коцура на змаганю завжали друге место. Як гварела наставнїца биолоґиї Мелания Мали котра водзела школярох тей екипи Катарину Ґайдош, Луку Шувакова, Душана Ґубаша и Дуню Майкич, на еко квизу ше крашнє дружели, указали свойо знанє, и гоч их од побиднїкох дзелєл лєм єден бод – дому пришли задовольни.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)