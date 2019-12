ЛОВЧЕНАЦ – Здруженє Чарногорцох Сербиї „Крсташ” додзелєло рочну награду свойого Здруженя Олени Папуґовей, посланїци Лиґи социялдемократох Войводини у Народней скупштини Републики Сербиї.

Награда ноши мено „Най будзе вична Чарна Гора – Милорад Мидо Вуйошевич”, а додзелює ше ю як найвисше припознанє Здруженя за доприношенє у очуваню чарногорского националного идентитету.

Тота награда Папуґовей будзе придата нєшка на шветочней схадзки у Ловченцу.

