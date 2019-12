Святого Миколая дочекала полна церква

РУСКИ КЕРЕСТУР – Святого Миколая, после Служби Божей и Всеночного, вчера дочекал полни храм дзецох и родичох. Дзеци го привитали зоз шпиванками и потвердзеньом же и того року були добри.

Стретнуц ше з св. Миколайом пожадали 312 дзеци, а вон им подзелєл дарунки – пакецики котри му помогли порихтац волонтере Каритасу.

Святи Миколай за живота даровал тим котри були у потреби, та так пакецики подаровани и шейдзешацецерим дзецом, дзекуюци вирним котри ше за тото остарали.

Програму святому Миколайови и присутним пририхтали виронаучни дзеци зоз ш. Авґустину Илюк и ш. Анастасию Ришко.

