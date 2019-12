Почал 17. Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”

НОВИ САД – Першого вечара, на тродньовим 17. Фестивалу малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”, 5. децембра, у Руским културним центру у Новим Садзе, виведзена представа „Потвори” Звонимира Павловича.

Такой по отвераню вистави фотоґрафийох др Михайла Лїкара „Шлїдом єдного часу”, предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Борислав Сакач отворел 17. Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” зоз словами же нас витирвалосц трима же бизме робели на традициї и очуваню обичайох и же у терашнїм часу барз важни ище и интеркултуралносц и интернационалносц. Вон подзековал Звонимирови Павловичови на тим же на свой окремни способ ошвицує нашу историю през цалком ориґинални и нєзвичайни авторски дїла.

Представа „Потвори” витворена у копродукциї РНТ „Петро Ризнич Дядя” и РКЦ Нови Сад. Поставена є по драмским тексту Звонимира Павловича „Клїтка за щешлївих”, драми з мотивами зоз живота и судьбох членох славней аристократскей фамелиї Друґети, хтора мала значну улогу у длугшим историйним периоду на Горнїци. Вшелїяк, историйни факти послужели лєм як основа за фиктивну приповедку и авторову мрию.

У представи ґлумели Славко Бучко, Иван Лїкар, Марина Хома, Яким Грубеня, Андрей Орос, Ребека Планчак, Йован Живкович, Борис Фейди, Александра Бучко и Наташа Макаї-Мудрох.

Нєшка, 6. децембра на 19 годзин, буду виведзени два театрални представи – „Обсесия” Звонимира Павловича и „Удян, нє гвар ми” Мариї Сеґеди.

На соботу, 7. децембра на 19,30 годзин будзе представа РКУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули „Белава принцеза”, за хтору текст написал Сашо Палєнкаш, а режирал Янко Лендєр.

