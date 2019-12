З виставу почал 17. Фестивал малих сценских формох

НОВИ САД – З виставу фотоґрафийох др Михайла Лїкара „Шлїдом єдного часу” у Руским културним центру у Новим Садзе, 5. децембра, почал 17. Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”.

О фотоґрафийох на вистави др Михайла Лїкара „Шлїдом єдного часу”, предсидатель Фотоґрафского клубу „Войводина” Нови Сад Милован Уличевич, гварел же тоти фотоґрафиї, кед ше нєшка на нїх патри, маю значну документарносц, а бешедую о чаше наставаня єдного нового чловека и дружтва и о улоги младежи у тим новим дружтве на роботних акцийох, а друга часц пошвецена городу у хторим автор жиє и трудзи ше з ноцнима фотоґрафиями дочаровац атмосферу городу у чаше кед ше бурно менял його випатрунок.

Мр Гелена Медєши пречитала огляднуце Єлени Перкович, историчарки уметносци о тим же шицки фотоґрафиї настали кед др Михайло Лїкар бул млади и же, без сумнїву теди анї нє шнїл же хвильки хтори теди зазначел тераз шведкове єдного часу хтори мал глїбоки космични смисел и змист у гуманим содїйстве чловека и природи.

Автор фотоґрафийох др Михайло Лїкар гварел же тота вистава пошвецена Дюрови Папгаргайови, хтори писал о войводянскей ровнїни, а любов ґу тей ровнїни им и заєднїцка точка, ище додал же шицки фотоґрафиї направел у младосци, та и скорей 1959. року.

Присутних на вистави привитали директор Руского културного центра Владимир Сивч и Владимир Гаргаї спред орґанизатора Матки – Дружтва Руснацох Нового Саду – Войводини.

Такой по вистави, виведзена театрална представа „Потвори” Звонимира Павловича.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)