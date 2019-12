ОСИЄК (ГОРВАТСКА) – Културно-уметнїцке дружтво Руснацох Осиєку нєшка орґанизує 15. Стретнуце хорох и шпивацких ґрупох Руснацох Републики Горватскей „Дравски габи”.

„Дравски габи” у Осиєку буду отримани у просторийох Просвитно-културного центру Мадярох у РГ (Дринска 12а) з початком на 17 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)