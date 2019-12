Шерцо там дзе дом, а дом там дзе фамелия

Юлиян Мученски народзени у Коцуре, 1948. року. Першираз почал крачац по тих мирних валалских улїчкох, а перши букви научел при учительки Гардийовей у валалскей, старей, школи. Дирґаца животна драга го од младосци водзела на рижни боки, єден час аж до далєкей цудзини, алє шерцо цагало назад, на ровнїну. Тераз, у родним валалє препровадзує свойо пензионерски днї.

Кед дороснул по школску лавку, Юлиян памета же було вецей школи у валалє и же ше дзеци учело на вецей розличних местох. И припознава же гоч ше шейтали од єдного будинку по други, дзецинство и гунцутство у школярских лавкох, окреме при учительки Гардийовей, як и єй пукаци пруцик, нїґда нє забудзе.

– Концом пейдзешатих и на початку шейдзешатих, у Коцуре ше почало копац канал. Було вельо людзох котри там робели же би заробели даяки динарчок, а мойо товарише и я тиж жадали робиц. Родичи нам допущели, та зме цале тото лєто по законченей штвартей класи, од рана як ше розвиднєло до вечара, робели на корди – почина бешеду наш собешеднїк.

Здогадує ше, павза була лєм на поладнє же би ше конї и роботнїки наєдли и напили води, а потим ше предлужовало роботу аж до ноци. Його задаток бул же би водзел конї од места дзе ше копало и руцало глїну до коча, та по место дзе ше тоту глїну висиповало.

Зоз попатрунком страценим дзешка у далєкосци, гвари нам Юлиян же то чежки живот бул за дзеци, алє теди таки часи були…

– ,,Алє, за кнїжки зме заробели” з ошмихом предлужує наш Коцурец.

НА БИЦИҐЛИ ПРЕЗ СТРЕДНЮ ШКОЛУ

– По законченей основней школи, уписал сом ремесло у Кули, сцел сом ше виучиц за металотокара. Барз було бриґи дойсц по школу, понеже теди нє ишли автобуси – памета Юлиян, окреме же му през лєто и кед була красна хвиля нє було чежко стануц рано на 4 годзин и по кулскей драги на бициґли пойсц до школи. Сцигол до 6 годзин рано, кед починала настава, лєбо пракса.

– Теди коло кулскей драги були и шини и ишол и гайзибанчок, та ми, хлапци з валалу, тадзи ходзели аж по бохтерню и до школи. Кед диждж падал, вец зме мушели кус заобиходно, та зме ишли през Вербас и тамаль кадзи було асфалту, по Кулу и школу котра ше находзела горе на брегу.

Од трох рокох, кельо тирвало ученє ремесла, лєм жимски мешаци препровадзовал у Кули, дзе му оцец нашол квартельчок, та лєм всоботу и внєдзелю приходзел дому, и то – на бициґли.

По законченим стредньошколским образованю, Юлиянови 1967. року сцигла поволанка же муши пойсц до войска.

СПАКОВАНИ КУФРИК ЗА НЄМЕЦКУ

Кед прешли и вояцки днї и кед ше врацел до свойого Коцура, понукнуца за роботу, за котру ше школовал, нє було. Достал лєм два можлївосци – закончиц курс за полицая и пойсц робиц до гарешту як стражар, лєбо пойсц до Нємецкей.

– Так сом у маю 1969. року спаковал свой куфрик, шеднул до єдного з двох автобусох котри оталь ишли до Нємецкей, полни з нашима людзми котри глєдали роботу и гарсцочку щесца, и пошол зоз свойого валала – предлужел приповедку наш собешеднїк.

Драга го одведла до Биденкопфу, варошу у котрим почал и робиц, а свойо гнїздочко под тим далєким нєбом нашол у меншим варошу – Брайденбаху.

– Ми, Югославянє, були почитовани, а там добре знали же на гоч яке роботне место нас положа, ми будземе добре робиц. Було там ещи людзох з Коцура и на концу зме велї и робели вєдно у истей фабрики – здогадує ше Юлиян.

Пар роки прешли у роботи и уживаню у тим цо заробел, алє на свой валал нє забувал, и вше кед мал нагоду приходзел до свойого дому и ґу своїм родичом. Як нам припознава, спочатку шицко цо заробел, тото и потрошел, алє пошвидко ше часи пременєли.

ЩЕСЦЕ У ФАМЕЛИЇ

– Єдней жими, кед сом з Нємецкей пришол дому, бул сом на праткох у Чижмара на Шандоре. Там сом упознал мою Марчу, и такой сом знал же зоз ню сцем препровадзиц свой живот. Того лєта, 31. авґуста, зме ше и побрали.

После свадзби, руку под руку, тота млада малженска пара 1971. року почала свой заєднїцки живот у малим квартелю котри Юлиян пририхтал. Но нєодлуга, од фирми у котрей робел, достал векши, та ше так и їх фамелия почала звекшовац. Перше ше народзел син Юлиян 1974. року, а о шейсц роки и младши Славомир.

– Кед зме ше побрали, у Коцуре зме купели порту и почали правиц хижу. Носталґия за домом, за родичами ме нєпреривно цагала, и гоч ше Марча кус и бунєла, я знал же накадзи сполнїм условия котри потребни за пензию, врацим ше на валал зоз своїма наймилшима – гвари Мученски.

За 13 роки, кельо фамелия Мученскових препровадзела у Нємецкей, у Коцуре помалки правели свойо гнїздочко, свой дом, и накадзи ришели – спаковали свойо куфри и врацели ше под свойо власне закрице. Алє, як припознава, кед би знал теди же ту приду войни и таки чежки часи, нїґда би ше нє врацел, гоч як би го шерцо цагало до тих крайох.

– Тераз уж якошик шицко пришло на свойо место. После шицких бриґох, препаднутей фабрики и страцених роботох, тераз моєй супруги и мнє сцигли пензиї и живот кус мирнєйши. Попри двох синох, маме и два нєвести, Маю и Таню, а и тройо унучата – Александра, Адрияна и Емилию, вони наша найвекша радосц, у котрих ше цешиме кажди дзень. А кажду шлєбодну хвильку препровадзуєм зоз своїма милима, у своїм валалє. Шерцо ми полне у моїм доме, а дом ту дзе моя фамелия – гвари наш Коцурец закончуюци приповедку о своїм живоце.

ҐУҐЛАШСКИ КЛУБ ЮГОСЛАВИЯ У МАЛИМ

Юлиян гвари же док були у Нємецкей, нашо людзе котри ше там нашли, сходзели ше и орґанизовали рижни друженя, бали… На єдним таким настала и идея же би ше формовало и ґуґлашски клуб. Концом `70-тих рокох основани клуб ,,Войводина” у котрим було Руснацох, Сербох, Македонцох, Горватох, Босанцох и других – права Югославия у малим – з ошмихом приповеда Юлиян.

– Мали зме просториї у котрих зме тренирали два раз у тижню. Лєм тоти „най” ходзели на змаганя, а я бул єден з нїх. Освоєл сом златну медалю як поєдинєц, а освоєли зме и злато як екипа. Були то красни часи.

ЦАЛИ ЖИВОТ СОМ РИБАР

Перши памятки на риболов Юлиян ноши ещи з дзецинства, кед у Кереґ-бари, у води до колєн, зоз старима кошарами лапали златни караши.

– Теди нє було найлонки и прибор таки як нєшка, алє и теди зме любели лапац риби. Задовольство у тим ме провадзело през цали живот, а риби сом лапал и у потокох и озерох у Нємецкей. Алє найвецей уживам тераз, кед на нашим каналу, дзе сом и влапел свойо найвекши прикладнїки – гвари Юлиян, и додава – ,,Алє, я риби лєм лапам, анї нє чисцим, анї нє єм”, зоз шмихом закончує коцурски рибар.

