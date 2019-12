НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох наютре, 8. децембра на 12 годзин, будзе орґанизоване патренє ище єдней видео-приповедки у рамикох проєкту „Учме вєдно руски язик: Читай ми!”.

На тот завод дзеци годни одпатриц „Червену шапочку”, а потим будзе и тематска роботня.

Авторки того проєкту Саня Дивлякович и Александра Бучко, а реализовани є з финансийну потримовку Заводу за културу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)