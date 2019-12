РУСКИ КЕРЕСТУР – На пондзелок, 9. децембра з початком на 15 годзин, у просторийох Каритасу у Руским Керестуре будзе отримана промоция сезонских роботох на горватским приморю.

Присутни годни послухац вецей о сезонских роботох од менаджерох обєкту „Maistra Collectionˮ, бренду хтори обєдинює кампи, готели и ресторани у Ровиню и Врсару, у Истри. Потребни профили роботнїкох – кухаре, келнере, сервире и пораячки, а приявиц ше годни и особи без роботного искуства.

Орґанизатор промоциї Славко Ройко, та поволани шицки заинтересовани.

