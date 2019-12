Превентивни роботнї о наркоманиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмякˮ вчера отримана друга психолоґийна роботня школяром седмей класи хтору отримала психолоґ и музичар Даворка Боснич зоз Заводу за явне здравє у Зомборе. То була друга роботня, а шлїдуюцого тижня, буду ище два за осму класу.

Роботня мала интересантни психолоґийни приступ ґу теми превенциї наркоманиї понеже, як виявела Босничова, емоционална дозретосц особи найлєпша превенция шицких зависносцох, та и од психоактивних субстанцох.

Школяре седмого б оддзелєня зоз свою класну Лидию Пашо исту роботню мали дзень пред тим и барз активно и з интересованьом у нєй участвовали.

Подобни роботнї Босничова отримує у тим школским року у шицких школох Заходнобачкого округу возросту 7. и 8. класи основней школи и 1. класи штредньошколцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)