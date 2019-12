Награди з нагоди Дня општини и 75-рочнїци ошлєбодзеня

ШИД – Вчера вечар у сали Културно-образовного центра з нагоди Дня општини и означованя 75-рочнїци ошлєбодзеня у Другей шветовей войни, отримана Шветочна схадзка Скупштини општини Шид и шветочна академия.

О историйних биткох народу општини Шид у Другей шветовей войни бешедовали предсидатель Скупштини општини Шид Велимир Ранисавлєвич и заменїк предсидателя општини Зоран Семенович.

Вони поручели же до шлєбоди уткани числени млади животи и же ше їх геройство нє шме забуц, алє преношиц новим ґенерацийом.

З тей шветочней нагоди додзелєна „Децемберска награда“, найвисше општинске припознанє, а достал ю Слободан Цвиткович, писатель и поета, Плакети достали Випостава подприємства „Интеґрал инженєринґ“ зоз Нишу и Покраїнски секретарият за спорт и младеж, а награди им придал Зоран Семенович.

У уметнїцкей програми наступел хор „Хоршидея“ зоз Шиду хтори на початку шветочносци одшпивал державну гимну „Боже правде“, а мини-концерт отримал „Мистик чело“, у хторим граю штири челистки зоз Беоґраду.

