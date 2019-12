Представени нови виданя Дружтва и отворена вистава

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох пияток, 6. децембра, отримана Скупштина Дружтва за руски язик, литературу и културу, а у рамикох 29. Дньох Миколи М. Кочиша. На Скупштини прилапени Финансийни звит за 2018. рок, програма роботи за 2020. рок и прегляд програмох у рамикох 29. Дньох Миколи М. Кочиша.

У другей часци представени нови виданя Дружтва, Зборнїк роботох „Studia Ruthenica” число 24, у хторей окрем других прилогох обявени и три дипломски роботи студенткиньох зоз Оддзелєня за русинистику Марини Сабадош, Олї Хома и Вероники Фейса Вуячич. Потим представена поетска кнїжка др Гавриїла Костельника „Хвильки/Умартей дзивочки” хтору зоз українского и горватского язика преложел др Юлиян Рамач. Бешедоване и о кнїжки Михайла Горняка „Паметанє и забуванє” у хторей путописни написи зоз Япону и Китаю, дзе Горняк бул амбасадор. Представени и Зборнїк дзецинских и школярских роботох зоз Литературно-подобового конкурсу Миколи М. Кочиша.

З тей нагоди отворена и Подобова вистава „Руски подобово уметнїки на Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” (2005-2019)” зоз Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” котра ше уж традицийно велї роки отримує у Ґосподїнцох. На вистави зоз велького фундусу подобових роботох представени подобово творителє зоз рускей заєднїци. Вчера представени и каталоґ пошвецени тей колониї, а подобова уметнїца Гелена Канюх подаровала єдну свою роботу Дружтву.

