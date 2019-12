Крочай блїжей ґу реализациї сотруднїцтва

НОВИ САД – У Скупштини АП Войводини пияток. 6. децембра, отримана друга схадзка на тему можлївого сотруднїцтва у пририхтованю и запровадзованю проєктох у рамикох националних и Европских конкурсох хтори унапрямени на дїлованє националних меншинох.

Сход орґанизовал Национални совит словацкей националней меншини на чолє зоз предсидательку Совита Любушку Лакатош. На схадзки присуствовали и державни секретар у Министерстве державней управи и локалней самоуправи Иван Бошняк, предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, народна посланїца Олена Папуґа, заменїк покраїнского секретара за образованє, предписаня, управу и национални меншини–национални заєднїци Милан Ковачевич, заменїк Жупана Вуковарско-сриємскей жупаниї Дьордє Чурчич, представителє Розвойней аґенциї Вуковарско-сриємскей жупаниї, Фонда за ЕУ роботи и представителє националних заєднїцох и совитох двох сушедних реґийох.

Присутни учашнїки на тим другим сходзе єдногласно прилапели сотруднїцтво и участвованє на заєднїцким проєкту „Дунай нас злучує”. Источашнє, компетентни институциї – Розвойна аґенция Вуковарско–сриємскей жупаниї и Фонда за ЕУ роботи, поинформовали присутних о способе и напряме за дальши активносци у реализациї проєкта. Порадзене же партнере у проєкту, хторих як пояшнєне може буц пейц, буду Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини АП Войводини, Фонд за ЕУ роботи, Розвойна аґенция Вуковарско–сриємскей жупаниї, як и национални совити горватскей националней меншини у Сербиї и Сербох у Горватскей.

По идуцу, трецу схадзку, хтора будзе отримана идуцого року у фебруаре у Кули, представителє националних меншинох би требали дефиновац приоритети, односно одредзиц хтори сеґменти би уключели до проєкта.

