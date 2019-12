НОВИ САД – Ютрейши ТВ Маґазин почнє зоз звитом з Фестивала малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” котри ше отримує у Руским културним центре у Новим Садзе.

Будзе емитовани и звит зоз промоциї Святого писма на Филозофским факултету у Новим Садзе, Усних новинох НВУ „Руске слово” у Дюрдьове и Скупштини Дружтва за руски язик, литературу и културу у Новим Садзе.

У ютрейшей емисиї, у часци емисиї котра резервована за польопривреду, будзе слова о продукциї мархви.

