Вчера одбавени два представи

НОВИ САД – Вчера у рамикох Фестивала малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” у РКЦ-у виведзени два представи.

Драма „Обсесия”, у драматизациї и режиї Звонимира Павловича спред Руского културного центру з Нового Саду, поробена по мотивох приповедки Богумила Грабала у котрей ше лапа соловей на тераси квартеля на пиятим поверху. През адаптовани текст двойо ґлумци, професор танцованя котрого ґлумел Иван Лїкар и шеснацрочне дзивче, котру ґлумела Марина Хома, дотхню рижни актуални теми на дньову политику, женско- хлопски одношеня, занєшеносц зоз любову, та по роздумованя на релиґийни теми. На самим концу представи зявює ше и подоба музичара хтору одґлумел Владимир Сивч.

Представа сучасна у сценоґрафиї, дзе єден фоґаш за шмати, даскельо карсцелї и драбина шицки реквизити на сцени, а доминує лєм ґлума. Ґлумци бавя у штредку сали, публика шедзи доокола, як то уж узвичаєне у Павловичовим манире, та мож провадзиц и найменши ґримаси ґлумцох. Дизайн шветла збогацел дожице самей представи, а Иван и Марина були одлични тандем и надбавйовали ше у ґлумецким смислу. Їх рухи були розбавени, прешвечлїво овладали зоз сценским простором хтори и нє таки мали. Представа, гоч мала и комични елементи, сцигла по свой жалосни конєц. Влапени соловей заш лєм за професора танцу знак нєщесца.

Монодраму „Удян, нє гвар ми” написала и одґлумела як комплетна авторка Мария Стрибер зоз Дюрдьова. Мария рускей публики позната по своїх стихох, а єй драма бешедує о насилству у фамелиї. Чловек ю нєпреривно биє, а кед поглєдала ратунок у своїм доме при родичох и при швекри, потримовку нє достала. У дохтора єй гварели же насилство муша приявиц до полициї, и лєм ше кус зрадовала юнакиня з драми, бо полицає цо ю пришли випитовац анї кус нє були на єй боку.

Кед ратунку нїодкаль нє було, ришела сама ше спроцивиц, та по сербскей народней присловки „клин се клином избија”, дочекала пияного мужа и натрепала…Так даскельо раз, та ше змирел и примирел. Драма була преткана зоз гумором и народнима шпиванками, а на концу витворени и контакт зоз публику.

Нєшка на 19,30 годзин будзе представа РКУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули „Белава принцеза”, за хтору текст написал Сашо Палєнкаш, а режирал Янко Лендєр.

