Цo ше збуло з (руским) андерґраундом?

– Нє маце репертоар по английски? – на узвичаєнє питанє китайских туристох на шалтеру хториш дзень, наместо реторичней краткей неґациї, на концу змени як брокер на Волстриту, шорово нагеркани цо од публики, цо од занятих кревопийцох, виштрелюєм цинїчно, по английски (бо видзим же странка верзирана). – Знаце, у держави сце котра манифестує свою полутоталитарносц и нєдемократичносц, демонструюци власну автентичносц отже провинциялносц, медзи иншим так же злохаснує герметичносц власней кирилки. Подобно верим як у чаше културней револуциї цо вам ю запровадзел оцец нациї Мао у вас, гей же паметаце? – Китайки ше на то заслупнуто спатрели над мою драстичну компарацию, у чуду же чи франтуєм, а колеґиня и кед зрозумела дацо, одмахла и предлужела блукац по инстаґраме. Класична обчекована общегражданска лоботомована реакция, повед бим. Покончел ци я тарґ з ориєнталками, алє себе вец думам о метастазох проблема котри ми далєковосточни туристкинї вишвицели зоз своїм лоґичним питаньом. Ниа, гей – то швет у яким жиємє. Витайце до Сербиї!

Бо, требало ту и тераз писац огляднуце на „Дньовку”, а потераз сом нїґда (явно) нє виражел свойо становиско о тим, та сом и прешли викенд констатовал колеґови Дулови, як єдному од ридших присутних зоз сениорату, нє рахуюци родичох учашнїкох, же ми ту вецей нє маме цо видлашиц. (Гумно, то уж дацо инше).

Понеже – як цо нєдавна презентация напр. Рондовей кнїжки котрей сом рецензент, на Сайме у Беоґрадзе, лєбо Костельниковей єшенї пожнї даяки трицец роки, подобни анахроносци, чи реґресивносци, видзим гнєтка.

Нє роби ше ту лєм о горуцей кромплї нєдавно наградзеного Медєшового „Єдзеня”, алє и о даяких успихох єдного младого керестурского дизайнера на конкурсу за плакату актуалного ЛҐБТ фестивала „Мерлинка”. Гей, задумайце, и таки соблажнююцосци исную. Бануєм з тим остатнїм случайом же нє дошол по урядове перше место, понеже би ми то, вец, було потвердзенє гевтого Мадонового, же… даєдним людзом треба пририхтац скандал, кед же то єдине збуванє у їх живоце.. Но, а цо ше „Дньовки” тераз дотика – имитованє напр. премиєрки наместо феминизованого коцурского сту(пи)дента би ми було вельо ориґиналнєйша фиґля, кед же ше уж сцеме шмеяц зоз крижаня политичних и дружтвених стереотипох, лєбо табуох. А да останєме политично коректни, бо, без фалшивей гипокризиї – у Сербиї дискриминация забранєна зоз законом. А верим и знам же маме талантох калибра єдного напр. Кесича, аж и на таку тему, и нє лєм зоз Павловичового мигелю.

Тельо одо мнє, з тей нагоди. Кулоарне преширенє остало обгрунтоване пред шведками за шанком у Матки.

#филозофияпаланки

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

