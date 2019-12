Руски Керестур як туристична дестинация

На ґеоґрафских азимутох 45 ступнї 34 минути заходно и 19 ступнї 25 минути восточно, змесцени у штред Бачкей, находзи ше духовне, образовне и културне штредзицко войводянских Руснацох – Руски Керестур. То мирни и чисти валал, окружени зоз прекрасну природу и полями и прето є вигодни за одпочивок и уживанє – пише медзи иншим у туристичним бедекеру хтори видали Туристичне здруженє и Месна заєднїца Руски Керестур. Здруженє оформене 2012. року и од теди по нєшка його члени витирвало и зоз вельо ентузиязму робя на дефинованю можлївосцох Руского Керестура кед слово о туристичним понукнуцу. Спомнуте виданє, єден з перших крочайох у тим напряме, богато опремени з прекраснима фотоґрафиями и численима другима прицагуюцима понукнуцами пре хтори би велї пожадали нащивиц наш найстарши и найвекши валал.

У Привредней комори Войводини у Новим Садзе, отримана 3. Европска Конференция о меншинских и локалних медийох, того року фокусована на тоти медиї як ресурси за розвой туризма. Цали єден панел – Руска култура и туризем, бул пошвецени потенциялом хтори понука наша мала заєднїца. Углавним, з аспектох руралного и етно туризма уводнїчаре ошвицели шицки туристични сеґменти хтори би могли буц прицагуюци. Ту на першим месце сакрални обєкти и памятнїки, музей, спомнуте околїско хторе вигодне за рижни способи одпочивку и спорта, та по ґастрономию и специфичносци нашей кухнї.

Окремну улогу у приповедки о туристичних потенциялох маю манифестациї култури найстарша – фестивал „Червена ружа” и наймладша – „Днї керестурскей паприґи”.

Шицко вєдно кед ше поздава, маме цо указац и з чим ше похвалїц, а и понукнуц вельо по чим би нас як ентитет препознали у туристичним бедекеру. Вредни ентузиясти направели перши крочаї хтори нашо перши и блїзки сушеди на драги руралного туризма уж прешли. Нє далєко су од нас и могли бизме их швидко здогонїц. Но, насампредз би нам дацо и научиц од нїх же би тоти нашо перши, найчежши крочаї, були сиґурнєйши.

