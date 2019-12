У Дюрдьове святочно одкрита биста Яши Бакова

ДЮРДЬОВ – На главней улїци у Дюрдьове опрез Рускей школи внєдзелю, 8. децембра, святочно одкрита биста нашого спортисти и олимпийца Дюрдьовчана Яши Бакова.

Бисту урядово одкрили предсидатель Скупштини општини Жабель Радован Чолич, предсидатель КУД „Тарас Шевченко” Мирослав Такач и член Управного одбору Спортского здруженя (СЗ) Спортских бавискох „Яша Баков” Звонко Салаґ. О тим як було вирабяц бисту Яши Бакова приповедал уметнїк Силвестер Макаї зоз Коцура, а потим предсидатель Скупштини КУД „Тарас Шевченко” Мирослав Чакан шицких присутних поволал на програму до просторийох Дружтва.

У святочней програми присутни мали нагоду одпатриц прилог Радио-телевизиї Войводини зоз 1971. року о Яши Баковому, теди уж припознатому спортистови, спортскому дїячови и олимпийцови. Гуторене о його биоґрафиї, успихох и наградох, а присутни ше през бешеду здогадли на свойого валалчаня. У програми Младша дзивоцка шпивацка ґрупа КУД „Тарас Шевченко” виведла вецей нумери, а Сенка Вереш одграла єдну шпиванку на гушлї, понеже Яша Баков, окрем того же чечно знал бешедовац на шеснац язикох, знал и любел грац на гушлї.

Пред конєц програми Мирослав Такач и Янко Хома, заменїк предсидателя СЗ Спортских бавискох „Яша Баков”, уручели Подзекованя за окремне доприношенє у реализациї проєкту у виробку бисти Яши Бакова и зборнїку роботох „Атлетска леґенда” видрукована з нагоди сто роки од народзеня того спортисти.

Орґанизаторе и иницияторе тей значней подїї за Руснацох Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова и СЗ Спортских бавискох „Яша Баков”. За ню ше активно закладали коло три роки и витворели дзекуюци велькей потримовки нашей заєднїци, велїм валалчаном котри дзечнє и нєсебично помогли, як и помоци локалней власци.

Тота биста єдина на териториї општини Жабель пошвецена єдному Руснакови, поставена под отвореним нєбом у Дюрдьове.

На святочносци, окрем велького числа Дюрдьовчанох, були и шеф кабинета предсидателя Општини Жабель Урош Раданович, предсидателька Совита МЗ Дюрдов Душанка Джамбас, заменїк предсидательки Совита МЗ Дюрдьов Душко Михелц, директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович, о. Михаил Холошня, представителє дюрдьовского Фодбалского клуба „Бачка 1923”, предствителє других явних општинских и локалних институцийох и валалских здруженьох и дружтвох, як и особи котри помогли у тей акцию зоз Руского Керестура, Коцура, Нового Саду, Вербасу, Петроварадину и други.

