Будзе трибина у Заводзе

НОВИ САД – На пияток, 13. децембра у Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе, будзе отримана трибина на тему „История рускей култури у творох Дюри Латяка“, з початком 14 годзин.

На трибини буду бешедовац проф. др Дюра Гарди, мср Саша Сабадош, проф. Микола М. Цап, директор РНТ „Петро Ризнич Дядя” Славко Орос, музична редакторка у РТВ Войводина Агнета Тимко-Мудри и автор.

Модератор трибини Микола Шанта, одвичательни редактор Видавательного оддзелєня НВУ „Руске слово“, а орґанизатор Йовґен Мудри. На трибину поволани шицки заинтересовани.

