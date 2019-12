З „Белаву принцезу” заварти 17. Фестивал малих сценских формох

НОВИ САД – З предпремиєрним виводзеньом представи „Белава принцеза” всоботу, 7. децембра, закончени 17. Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” хтори того року през три вечари отримани у новосадским РКЦ-у.

Представу „Белава принцеза”, по тексту Саши Палєнкаша и режиї Янка Лендєра, у копродукциї поставели РКУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули и РНТ „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура, а виведол ю ансамбл младих кулянских ґлумцох хтори после искуства у дзецинским театру, першираз бавел и драмски текст за одроснуту публику.

Главну улогу Арона бави Мирослав Стричко, а у провадзацих улогох наступаю Дияна Канюґа (София) и Весна Вонич (Мирон). Замерковану епизоду одбавела Лїляна Кнежевич (Мая), а младежску часц ансамбла заокружело зявйованє Емилияна Нярадия. Дебитанти на сцени мали и потримовку старших и искусних драмских аматерох у епизодних улогох (Амалия Ковач, Ярослав Ковач, Янко Лендєр), а обчековано прешвечлїву интерпретацию одбавел Александар Мудри.

После премиєрного виводзеня представи, упечаток же млади ґлумци солидно звладали досц поглєдовни и вецейпасмови драмски текст хтори поза поверхового водвильского заплєту скрива и глїбоки еґзистенциялистични питаня и розпуки. За тото вшелїяк заслуги иду режисерови, хтори применєл дзепоєдни єдноставни а упечатлїви ришеня прикладни за ище вше огранїчени виводзацки можлївосци младого, алє перспективного ансамблу.

